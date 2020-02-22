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برشلونة يتصدر مؤقتا بخماسيته في إيبار

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمطر برشلونة شباك ضيفه إيبار بخماسية نظيفة عندما قابله اليوم في مباراة الإياب التي لعبت بينهما لحساب الأسبوع 25 من الدوري الإسباني.

وافتتح خماسية البارسا هداف الدوري النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 14 ، ثم عاد وأضاف الثاني في الدقيقة 37 ، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 40 ، وفي الدقيقة 87 وقع البولغا على رباعيته في شباك الضيوف ، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ختم أرثور ميلو خماسية الفريق الكتالوني الذي اعتلى صدارة الليغا مؤقتا برصيد 55 نقطة في انتظار نتيجة مباراة ليفانتي وريال مدريد ، فيما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 24 في المركز 17.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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