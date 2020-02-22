برشلونة يتصدر مؤقتا بخماسيته في إيبار

أمطر برشلونة شباك ضيفه إيبار بخماسية نظيفة عندما قابله اليوم في مباراة الإياب التي لعبت بينهما لحساب الأسبوع 25 من الدوري الإسباني.

وافتتح خماسية البارسا هداف الدوري النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 14 ، ثم عاد وأضاف الثاني في الدقيقة 37 ، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 40 ، وفي الدقيقة 87 وقع البولغا على رباعيته في شباك الضيوف ، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ختم أرثور ميلو خماسية الفريق الكتالوني الذي اعتلى صدارة الليغا مؤقتا برصيد 55 نقطة في انتظار نتيجة مباراة ليفانتي وريال مدريد ، فيما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 24 في المركز 17.

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