طائرة الهلال تفقد مباراته الثانية تواليًا بالبطولة العربية للأندية

القاهرة 22 فبراير 2020 (وال) – فقد فريق الهلال الأول للكرة الطائرة مباراته الثانية تواليًا، بالبطولة العربية للأندية أمام فريق الهلا البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جرت بصالة المقاولون العرب .

هذه المباراة التي أقيمت – الخميس – رغم الخسارة إلا أن فريق الهلال للكرة الطائرة قدم فيها مستوى طيب وكان ندا عنيدا أمام الأهلي البحريني، وحاول خلال أشواط المباراة العودة مجددًا على صعيد النتيجة.

وتمكن فريق الأهلي البحريني من التفوق وإنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25/23، وعزز تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25/23، وكرر التفوق الأهلي البحريني في الثالث بنتيجة 25/14.

هذا وقد فقد فريق الهلال للكرة الطائرة يوم الإربعاء الماضي أولى مباريات بالبطولة العربية أمام فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، 25/18، 25/16، 25/19.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال للكرة الطائرة أوقعت القرعة في المجموعة الثانية، صحبة فريق شباب الأهلي الإماراتي، والأهلي البحريني، بالإضافة إلى جباليا الفلسطيني. (وال – القاهرة)

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