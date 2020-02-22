فريق النصر يُجري مرانه الأخير قبل موقعة حسنية أغادير في الكونفدرالية

بنغازي 22 فبراير 2020 (وال)- أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت بحضور جماهيري غفير، مرانه الأخير قبيل مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة، لخوض لقاء الذهاب في الكونفدرالية.

هذا وقد أجرى فريق بقيادة الطاقم التدريب يقوده المدرب الشاب محمد الككلي، مرانه الأخير بحضور كل اللاعبين قبل مغادرة بعثة الفريق يوم غد إلى العاصمة القاهرة، استعدادًا للقاء الذهاب أمام ضيفه حسنية أغادير المغربي في دور الـ 8 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض فريق النصر لقاءه في الأول من شهر مارس على أرضية ملعب بترو سبورت على تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، بقيادة الحكم الجنوب الأفريقي فيكتور ميغيل غوميز.

سيرة الحكم

الحكم فيكتور غوميز من مواليد 15 سبتمبر عام 1982 م، يحمل الشارة الدولية منذ عام 2011، قاد خلال هذا الموسم ثلاثة لقاءات في مسابقة الأبطال، ولقاء واحد في الكونفدرالية.

وأقوى وأبرز مباراة قادها الحكم غوميز في مسيرته التحكيمية، قيادته مؤخرًا، مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة التي جمعت الزمالك المصري والترجي التونسي في الرابع عشر من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة. (وال- بنغازي) ر ت

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