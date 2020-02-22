طائرة الهلال تواجه العربي القطري بالبطولة العربية

القاهرة 22 فبراير 2020 (وال) – يخوض مساء اليوم السبت فريق الهلال الأول للكرة الطائرة ثالث مباراة له في البطولة للعربية للأندية رجال للكرة الطائرة، ذلك عندما يقابل فريق العربي القطري بصالة المقاولون العرب بمصر.

وتعد هذه المواجهة للممثل ليبيا هي الثالث، حيث فقدت طائرة الهلال مباراتان على التوالي الأول كانت أمام شباب الأهلي الإماراتي، والثانية كانت أمام الأهلي البحريني وكلاهما بذات النتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

ويسعى رفاقة اللاعب “فراس عاطف” تقديم أفضل المستويات والخروج بنتيجة إيجابية، وتحقيق الانتصار وإثبات الذات، لاسيما أن الهلال سيخوض غدًا رابع لقاء له بالمجموعة الثانية وفيها يواجة فريق جباليا الفلسطيني. (وال – القاهرة) س أ

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