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تشيلسي يهزم توتنهام ويحافظ على المركز الرابع

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب تشيلسي على ضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح الأسبوع 27 من البريمرليغ.

وسجل هدف البلوز الأول مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو بعد هجمة ارتدت من العارضة والحارس لوريس، وفي الشوط الثاني أضاف الإسباني ماركوس الونسو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 وجاء تقليص الفارق للسبيرز قبل النهاية بدقيقة واحدة بواسطة مدافع تشيلسي روديغر بعد تسديدة ايريك لاميلا.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة مثبتا نفسه في المركز الرابع متقدما على توتنهام الذي ظل خامسا بـ40 نقطة في البريمرليغ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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