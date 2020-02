الفنزويلية روخاس تحطم الرقم القياسي العالمي وتتفوق على الروسية تاتيانا

سجلت 15.43 مترا في لقاء لألعاب القوى في مدريد [انترنت]

حطمت الفنزويلية يوليمار روخاس، الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي داخل القاعات الذي ظل صامدا لمدة 16 عاما، بعد أن سجلت 15.43 مترا في لقاء لألعاب القوى في مدريد الجمعة.

وحققت بطلة العالم مرتين، هذا الإنجاز في المحاولة الأخيرة، لتضيف سبعة سنتيمترات لرقم الروسية تاتيانا ليبيديفا القياسي السابق، الذي سجلته في 2004.

وهذا ثاني أفضل رقم في الوثب الثلاثي للسيدات على الإطلاق، بعد رقم الأوكرانية إنيسا كرافيتس خارج القاعات، البالغ 15.50 مترا والذي سجلته في العام 1995.

وحطمت روخاس، الحاصلة على ميدالية فضية أولمبية، الرقم القياسي لأمريكا الجنوبية داخل القاعات والمسجل باسمها عندما حققت 15.29 متر في المحاولة الرابعة قبل أن تكسر الرقم القياسي العالمي.

