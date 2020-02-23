الزوي على أبواب التعاقد مع الفيصلي الأردني

اقترب اللاعب الدولي أكرم الزوي من الانضمام لفريق الفيصلي الأردني قادما من نادي الاتحاد بعد وصول الطرفين لاتفاق مبدئي.

وتنتظر الفيصلي مباراة مهمة أمام فريق الأنصار اللبناني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس الاتحاد الأسيوي ومن ثم سيتم التعاقد مع أكرم الزوي رسميا.

وسبق للزوي تمثيل ألوان النادي الفيصلي وتوج معهم بالعديد من الألقاب كما بلغ مع النادي الأردني نهائي البطولة العربية عام 2017 قبل أن يتعرض إلى عقوبة أبعدته عن الملاعب رفقة عدد من لاعبي الفيصلي بسبب اعتدائهم على حكم نهائي البطولة العربية.

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