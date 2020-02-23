اخبار الرياضة

الزوي على أبواب التعاقد مع الفيصلي الأردني

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب اللاعب الدولي أكرم الزوي من الانضمام لفريق الفيصلي الأردني قادما من نادي الاتحاد بعد وصول الطرفين لاتفاق مبدئي.

وتنتظر الفيصلي مباراة مهمة أمام فريق الأنصار اللبناني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس الاتحاد الأسيوي ومن ثم سيتم التعاقد مع أكرم الزوي رسميا.

وسبق للزوي تمثيل ألوان النادي الفيصلي وتوج معهم بالعديد من الألقاب كما بلغ مع النادي الأردني نهائي البطولة العربية عام 2017 قبل أن يتعرض إلى عقوبة أبعدته عن الملاعب رفقة عدد من لاعبي الفيصلي بسبب اعتدائهم على حكم نهائي البطولة العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك