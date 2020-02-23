توقعات بغياب هازارد عن لقائي الكلاسيكو ودوري الأبطال

من المتوقع أن أن يغيب النجم البلجيكي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني إدين هازارد عن الملاعب، على خلفية إصابته أمس السبت، خلال مواجهة النادي الملكي مع فريق ليفانتي.

وقال مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بخسارة الريال بهدف دون رد، بأن إصابة هازاد لا تبدو جيدة أبداً، مبيناً بأنه سيخضع اليوم للعديد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة.

ومن المحتمل أن يغيب النجم البلجيكي عن المواجهتين المرتقبتين ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، و”الكلاسيكو” الإسباني ضد الغريم برشلونة في الدوري المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا