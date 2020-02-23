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حمدو الهوني ينفي شائعات إصابته.. ويستعد لموقعة الزمالك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل الدولي الليبي حمدو الهوني تدريباته اليومية مع فريقه الترجي الرياضي التونسي في مركب المرحوم حسان بالخوجة في العاصمة تونس، لينفي بذلك الأخبار المترددة حول إصابته.

وكان الهوني قد غاب عن مباراة النادي البنزرتي بقرار من الإطار الطبي للترجي لإراحة اللاعب بعد أن أرهق بدنيا بسبب ضغط المباريات مؤخراً.

ويستعد بطل أفريقيا لمواجهة الزمالك نهاية الأسبوع في القاهرة لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ويسعى رفاق الهوني لحسم ورقة التأهل وبلوغ نصف النهائي لمصالحة جماهيرهم لخسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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