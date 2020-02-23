تمت إعادة افتتاح مركز الطب الرياضي في طرابلس بعد الانتهاء من صيانته، حيث افتتح رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق المركز في حلته الجديدة بحضور رؤساء وأعضاء بعض الاتحادات الرياضية.

ويعد المركز الأولمبي أحد المشاريع الاستثمارية للجنة الأولمبية حيث يفتح المركز أبوابه لجميع الليبيين وللرياضيين بشكل خاص.

وفور إعادة افتتاحه، بدأ المركز في استقبال حالات بمجالات العلاج الطبيعي والعلاج المائي والكهربائي إضافة لكشف وتشخيص الإصابات الرياضية.

وتمت إضافة قسم العيادات الجلدية وتكسير الدهون إلى المركز الذي يضم عددا من صالات التأهيل والإعداد البدني مجهزة بأفضل الآلات الرياضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية