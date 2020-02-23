جيسوس يقود السيتي للتغلب على ليستر

حقق مانشستر سيتي الفوز على ملاحقه ليستر سيتي بهدف دون مقابل في قمة الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب كينغ باور.

وجاء هدف السيتي في المباراة عن طريق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، وتحصل ليستر على العديد من الفرص أمام مرمى بطل الموسم الماضي إلا أنه أخفق في العديد من المرات .

ورفع السيتزن رصيده إلى سبع وخمسين نقطة معززا مكانه في وصافة الترتيب فيما توقف ليستر في المركز الثالث برصيد خمسين نقطة، هذا ويستعد السيتي للسفر لملاقاة ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء المقبل.

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