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جيسوس يقود السيتي للتغلب على ليستر

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق مانشستر سيتي الفوز على ملاحقه ليستر سيتي بهدف دون مقابل في قمة الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب كينغ باور.

وجاء هدف السيتي في المباراة عن طريق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، وتحصل ليستر على العديد من الفرص أمام مرمى بطل الموسم الماضي إلا أنه أخفق في العديد من المرات .

ورفع السيتزن رصيده إلى سبع وخمسين نقطة معززا مكانه في وصافة الترتيب فيما توقف ليستر في المركز الثالث برصيد خمسين نقطة، هذا ويستعد السيتي للسفر لملاقاة ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء المقبل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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