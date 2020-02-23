هاليب تحرز بطولة دبي المفتوحة للتنس للمرة الثانية

توجت الرومانية سيمونا هاليب ببطولة دبي المفتوحة للتنس بفوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في نهائي البطولة.

واستطاعت ريباكينا حسم المجموعة الأولى لمصلحتها بستة أشواط مقابل ثلاثة، إلا أن المصنفة الأولى في البطولة عادت لتعدل الكفة وتنهي المجموعة بذات النتيجة.

وفي المجموعة الأخيرة احتاجت هاليب إلى شوط كسر التعادل لتنهي المباراة بعدما فازت بسبعة أشواط مقابل ستة، لتحرم اللاعبة الرومانية منافستها من الفوز بلقبها الثاني في بطولات الرابطة العالمية، وتتوج بلقبها الأول هذا الموسم كما هو اللقب العشرين لها في بطولات تنس المحترفات.

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