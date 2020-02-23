اخبار الرياضة

هاليب تحرز بطولة دبي المفتوحة للتنس للمرة الثانية

تم النشر منذُ 31 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توجت الرومانية سيمونا هاليب ببطولة دبي المفتوحة للتنس بفوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في نهائي البطولة.

واستطاعت ريباكينا حسم المجموعة الأولى لمصلحتها بستة أشواط مقابل ثلاثة، إلا أن المصنفة الأولى في البطولة عادت لتعدل الكفة وتنهي المجموعة بذات النتيجة.

وفي المجموعة الأخيرة احتاجت هاليب إلى شوط كسر التعادل لتنهي المباراة بعدما فازت بسبعة أشواط مقابل ستة، لتحرم اللاعبة الرومانية منافستها من الفوز بلقبها الثاني في بطولات الرابطة العالمية، وتتوج بلقبها الأول هذا الموسم كما هو اللقب العشرين لها في بطولات تنس المحترفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك