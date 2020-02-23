“إشادة جزائرية” بالمحترف الليبي محمد الطبال

ساهم محترفنا في الملاعب الجزائرية محمد الطبال بفوز فريقه شبيبة القبائل على أولمبي الشلف في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى.

وظهر الطبال بصورة مميزة خلال المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الرابع لفريقه في المباراة، كما نال الطبال إشادة كبيرة من جمهور الفريق ووسائل الإعلام الجزائرية.

ويأمل جمهور شبيبة القبائل أن يقدم الطبال وجها مشرفا للاعبين الليبيين خلال الموسم الحالي ويحذو حذو محمد زعبية الذي توج بالدوري عام 2016 وهداف الدوري بثلاثة عشر هدفا.

ويحتل شبيبة القبائل المركز الثاني في ترتيب الدوري متأخرا بفارق أربع نقاط عن شباب رياضي بلوزداد صاحب الصدارة.

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