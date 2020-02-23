“فيروس كورونا” يؤجل مباريات بالدوري الإيطالي

قررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضة المقرر إقامتها مساء اليوم في إقليمي لومباردي وفينيتو المتضررتين للحد من انتشار فيروس كورونا بعد الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأكد جوزيبي كونتي في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في العاصمة روما تأجيل بعض مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي وعلى رأسها مباراة إنتر ميلانو وضيفه سامبدوريا والتي كانت مقررة على ملعب جوزيبي مياتزا، إضافة إلى مواجهة فيرونا وكالياري في فيرونا ومباراة أتالانتا أمام ساسولو في بيرغامو.

كما أجلت الحكومة الإيطالية اثنتين وأربعين مباراة في بطولتي الهواة والشباب ومباريات في دوري الدرجة الأولى والثانية.

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