لايبزيغ يهز “فيلتيس أرينا” بمهرجان أهداف

واصل لايبزيغ عروضه القوية في البوندسليغا باكتساحه مضيفه شالكه بخماسية دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب فيلتيس أرينا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.

وافتتح النمساوي مارسيل سابيتزر أهداف المباراة منذ الدقيقة الأولى بتسديدة قوية، ليعزز تيمو فيرنر تقدم الضيوف بالهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة الحادية والستين، ليضيف ماريسل هالستنبيرج الهدف الثالث، قبل أن يسجل الظهير الإسباني أنخيلينيو الهدف الرابع في الدقيقة الثمانين.

واختتم إيميل فورسبيرج مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ليحقق لايبزيغ انتصاره الثاني على التوالي والرابع عشر هذا الموسم رافعا رصيد نقاطه إلى ثماني وأربعين نقطة متأخرا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونيخ.

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