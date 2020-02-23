يوفنتوس يعزز الصدارة.. وفيورنتينا يجبر الميلان على التعادل

حملت الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإيطالي أخبار مواصلة صدارة يوفنتوس بعد العودة بفوز صعب من ملعب باولو موتزا أمام مضيفه سبال .

ولم تكن رحلة المتصدر سهلة حيث حاول الوصول لشباك أصحاب الأرض عبر باولو ديبالا الذي سدد ولم يصل للشباك بسبب القائم الأيمن. اليوفي انتظر حتى الدقيقة التاسعة والثلاثين من الشوط الأول لزيارة الشباك عن طريق هدافه كرستيانو رونالدو الذي لعب مباراته الثالثة والسبعين مع الببانكونيري والألف في مسيرته الكروية منهيا الشوط الأول بتقدم لأبناء المدرب ماوريتسيو ساري .

وفي الشوط الثاني حاول يوفنتوس مواصلة الضغط واقترب من التسجيل عن طريق كوادرادو الذي وجد تألقا من حارس سبال، ومع وصول المباراة لساعة من اللعب مرر ديبالا بينية للويلزي آرون رامزي الذي أضاف الهدف الثاني من فوق الحارس.

وانتظر سبال حتى الدقيقة التاسعة والستين بعد عرقلة ميسيرولي داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ضربة جزاء على البيانكونيري بعدما عاد لتقنية الفار لينجح بيتانيا في ترجمتها بالشباك وتقليص الفارق لأصحاب الأرض، واقترب الدون من إضافة الهدف الثالث بتسديدة الضربة الحرة المباشرة التي أوقفتها العارضة ليواصل اليوفي تربعه على الصدارة قبل سفره لمواجهة ليون بدوري الأبطال.

وتوقف قطار الميلان المتذبذب في محطته في رحلة السفر إلا فلورنسا بعدما تعادل في أرتيميو فرانكي أمام فيورنتينا بهدف لمثله. وتقدم الروسونيري في الدقيقة السابعة والخمسين عن طريق المتألق في الفترة الأخيرة أنتي ريبيتش مهديا التقدم لرفقاء إبراهيموفيتش .

واضطر الفيولا للعب منذ الدقيقة الثانية والستين منقوصا بعد طرد مدافعه البرازيلي دالبيرت بعد عرقلته إبراهيموفيتش أمام المرمى، لينتظر جمهور فيورنتينا حتى الدقائق الأخيرة لإدراك الفرحة من علامة الجزاء بتسجيل إريك بولجار، تعادل وضع الروسونيري في المركز السابع بست وثلاثين نقطة بشكل مؤقت.

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