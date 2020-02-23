ليبيا تواجه السنغال غدا ضمن منافسات كأس العرب للشباب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، غدا الإثنين، نظيره السنغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وسيسعى منتخبنا الوطني إلى تعزيز صدارته للمجموعة بعد أن وصل رصيده إلى 6 نقاط، بينما يحل منتخب السنغال في المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد 4 نقاط الذي بدوره سينافس بقوة على صدارة المجموعة.

وفي حال تصدر المنتخب الليبي لمجموعته فسيواجه في الدور ربع النهائي منتخب البحرين ثاني المجموعة الثانية، أما إذا حلّ ثانيا في المجموعة فإنه سيقابل المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثانية في مواجهة ستكون صعبة نسبيا عن مواجهة البحرين.

وكان المنتخب الوطني للشباب، قد تفوق في لقائه الأول على منتخب السودان بهدفين دون مقابل، وفاز في مباراته الثانية على منتخب الإمارات بنتيجة هدفين لهدف.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

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