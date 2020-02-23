لاتسيو يهزم جنوى ويحافظ على الوصافة

حافظ لاتسيو على مركزه في وصافة السيريا آ إثر فوزه اليوم على جنوى بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لويجي فيرارس لحساب الجولة 25 من الدوري.

وافتتح نسور العاصمة النتيجة مبكرا وذلك في الدقيقة الثانية من قبل آدم ماروسيتش، وفي الدقيقة السادسة من الشوط الثاني أضاف هداف الدوري شيرو ايموبيلي الهدف الثاني، ولم تمض سوى ست دقائق حتى ذلل فرانشيسكو كاساتا الفارق لأصحاب الأرض.

لكن دانيلو كاتالدي سجل الثالث للضيوف في الدقيقة 71، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة سجل كريشيتو الهدف الثاني لجنوى لكنه لم يكن كافيا لسد الرمق ليبقى الفريق في المركز 18 بـ22 نقطة، أما لاتسيو فقد وصل للنقطة 59 في المركز الثاني خلف يوفنتوس بنقطة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية