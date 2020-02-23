اخبار الرياضة

لاتسيو يهزم جنوى ويحافظ على الوصافة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ لاتسيو على مركزه في وصافة السيريا آ إثر فوزه اليوم على جنوى بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لويجي فيرارس لحساب الجولة 25 من الدوري.

وافتتح نسور العاصمة النتيجة مبكرا وذلك في الدقيقة الثانية من قبل آدم ماروسيتش، وفي الدقيقة السادسة من الشوط الثاني أضاف هداف الدوري شيرو ايموبيلي الهدف الثاني، ولم تمض سوى ست دقائق حتى ذلل فرانشيسكو كاساتا الفارق لأصحاب الأرض.

لكن دانيلو كاتالدي سجل الثالث للضيوف في الدقيقة 71، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة سجل كريشيتو الهدف الثاني لجنوى لكنه لم يكن كافيا لسد الرمق ليبقى الفريق في المركز 18 بـ22 نقطة، أما لاتسيو فقد وصل للنقطة 59 في المركز الثاني خلف يوفنتوس بنقطة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك