يونايتد يهزم واتفورد ويحتل المركز الخامس

احتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن هزم ضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي لعبها الفريقان لحساب الجولة 27 من الدوري.

وجاء الهدف الأول للشياطين الحمر من ضربة جزاء نفذها بنجاح برونو فيرناندز في الدقيقة 42، وبعد انطلاق الشوط الثاني بـ13 دقيقة أضاف انتوني مارسيال الهدف الثاني، قبل أن يختم ماسون غرينوود الثلاثية في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز حصد اليونايتد 41 نقطة ارتقى بها من المركز التاسع إلى الخامس، فيما بقي واتفورد بـ24 نقطة في المركز قبل الأخير من البريمرليغ.

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