اخبار الرياضة

يونايتد يهزم واتفورد ويحتل المركز الخامس

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن هزم ضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي لعبها الفريقان لحساب الجولة 27 من الدوري.

وجاء الهدف الأول للشياطين الحمر من ضربة جزاء نفذها بنجاح برونو فيرناندز في الدقيقة 42، وبعد انطلاق الشوط الثاني بـ13 دقيقة أضاف انتوني مارسيال الهدف الثاني، قبل أن يختم ماسون غرينوود الثلاثية في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز حصد اليونايتد 41 نقطة ارتقى بها من المركز التاسع إلى الخامس، فيما بقي واتفورد بـ24 نقطة في المركز قبل الأخير من البريمرليغ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك