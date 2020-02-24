طائرة أساريا تودع البطولة العربية

القاهرة 24 فبراير 2020 (وال) – ودع أمس الأحد فريق أساريا للكرة الطائرة منافسات البطولة العربية، وذلك عندما فقد لقاءه أمام فريق السيب العماني، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جرت بصالة المقاولون العرب بمصر.

ممثل ليبيا في البطولة العربية فريق أساريا أوقعته القرعة في المجموعة الأولى صحبة فريق الأهلي المصري والهلال السعودي، بالإضافة إلى فريقي السيب العماني وخيبيل اليمني، حيث فقد ثلاث لقاءات وتفوق في لقاء واحد كان أمام خيبيل اليمني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وبالعودة إلى لقاء السبت العماني والتي ودع فيها البطولة ولم يتمكن من التأهل للدور الثاني، كانت نتائجه 25/11 ، 25/19، 25/15 . (وال – القاهرة) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال