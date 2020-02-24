بلدية بنغازي تعد بحلحة مشاكل النادي الأهلي الاستثمارية

بنغازي 24 فبراير 2020 (وال) – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بجواري رابطة مُشجعي نادي الأهلي بحضور عضو المجلس التسييري ومسؤول ملف الشباب والرياضة للبلدية الأستاذ إدريس غيث قدرة ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، والمهندس أسامة مصطفى الكزة والمراقب المالي بالبلدية عادل نوح البدري .

وجاء هذا اللقاء عقب تنظيم رابطة مُشجعي نادي الأهلي وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية يوم أمس الأحد بشأن التعديات المتكررة لبعض الجهات الأمنية والإدارية على مقرات النادي الأهلي بمناطق قاريونس والمجاوري والكيش، ومحاولة إيقاف الأعمال الاستثمارية بها .

حيث تم خلال اللقاء مُناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه النادي المُتمثلة في عدم وجود بعض المرافق الأساسية للنادي ،إضافة إلى عدم استكمال عدد من المرافق الأخرى مثل صالات الألعاب الرياضية والتعثر في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في عدد من المواقع التابعة للنادي ووجود مباني عشوائية ضمن مقرات النادي كم تم التطرق إلى عدم تعاون عدد من الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات المُتعلقة بالعقارات الخاصة بنادي الأهلي، وأن رابطة مُشجعي النادي تأمل من بلدية بنغازي وقفة جادة تجاه نادي الأهلي .

وأوضح بجواري بأن البلدية على استعداد تام للتعاون للمساهمة في حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهه وأنه على إدارة النادي مُخاطبة البلدية رسمياً في هذا الشأن، وأن البلدية سوف تتخذ كل ما من شأنه تذليل هذه المشاكل وتسهيل هذه الإجراءات بما يحقق الاستجابة المُثلى لرابطة مشجعي نادي الأهلي بما في ذلك تكليف فريق فني من مهندسي مكتب المشروعات بالبلدية لإعداد تقرير فني عن سير العمل بتنفيذ الصالة الرياضية للنادي بمقر الكائن بحي قاريونس، وكذلك بالمقر الكائن بحي قاريونس كما أن البلدية سوف تتخذ كل ما من شأنها تسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية المُتعلقة بالنادي والتواصل مع مصلحة التخطيط العمراني وجهاز الحرس البلدي بهذا الصدد، إضافة إلى العمل على تنفيذ أعمال الرصف وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات بمقر النادي والعمل على اعتماد أسم جزيرة نادي الأهلى لجزيرة الدوران القريبة من مقر النادي بحي قاريونس ووضع شعار النادي عليها والعمل على إزالة المباني العشوائية داخل مقرات النادي، والقيام بزيارة للنادي للاطلاع بشكل ميداني على احتياجات النادي .

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية بنادي الأهلي وبرابطة مُشجعيه وبمسيرته الرياضية العريقة .

هذا وأثنى السادة الحضور من رابطة مُشجعي النادي على حُسن الاستقبال والتعاون الاستجابة من قبل بلدية بنغازي لمُتطلبات النادي في هذه المرحلة .(وال – بنغازي)

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