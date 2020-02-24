الاتحاد الليبي للكاراتيه يبحث الخطط المستقبلية لتطوير اللعبة في ليبيا

بنغازي 24 فبراير 2020 (وال) – عقد رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية جمال الرعيض، اجتماعا موسعا مع رؤساء الاتحادات الفرعية .

و تم خلال الاجتماع – الذي عقد يوم أمس الأحد ويستمر لمدة 3 أيام، خلال الفترتين الصباحية والمسائية – مناقشة جدول أعمال الاجتماع العادي والذي تركز على تعريف رؤساء الاتحادات الفرعية بموقع الاتحاد العام على شبكة الإنترنت، ونظام تسجيل الأندية الإلكتروني الجديد، بالإضافة إلى مناقشة خطة الاتحاد العام الليبي للكاراتيه لعام 2020 ورؤيته المستقبلية لتطوير اللعبة في ليبيا .

وتم خلال الفترة المسائية بالاجتماع، عرض تقارير عن الموسم السابق وتقديم برامجهم الفنية للموسم الجديد 2020 من قبل رؤساء الاتحادات الفرعية .

كما بحث الحضور خلال الاجتماع، في الفترة الصباحية لقاء عمل حول الإدارة الرياضية، وخلال الفترة المسائية تدريب مسؤولي الإعلام بالاتحادات الفرعية على استخدام منظومة الاتحاد العام الجديدة وآليات إدخال البيانات .

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي عبدالله السعيطي، والأمين العام للاتحاد الفرعي طرابلس عماد علي مسعود، و رئيس الاتحاد الفرعي الغربية خالد بشير الحراري، ورئيس الاتحاد الفرعي الخليج عبدالهادي بوخريم، ورئيس الاتحاد الفرعي سلوق قمينس محمد إبراهيم خليفة، ورئيس اللجنة الفنية للكاراتيه العجيلات محمود علي جرمة، وأمين الأمين العام للإتحاد الفرعي سلوق قمينس أبوبكر محمود بوعسكر، والمكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي الخليج عمر مغبون يوسف . (وال – بنغازي) ر ع

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