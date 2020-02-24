شباب ليبيا المتصدر في مواجهة منتخب السنغال

الرياض 24 فبراير 2020 (وال) – يلتقي مساء اليوم الإثنين على تمام الساعة الثانية والنصف مساء في ثالث لقاءات المجموعة الرابعة منتخب شباب ليبيا تحت سن 20 لكرة القدم نظيره المنتخب السنغالي ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب المقامة بالسعودية العربية .

المنتخب الليبي يدخل المباراة متصدرا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط جمعهما من فوزين على منتخبي السودان والإمارات وضمن الترشح لدور الثمانية، بينما يأتي منتخب السنغال ثانيًا بأربع نقاط من فوز وتعادل. (وال – الرياض) ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال