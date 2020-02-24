بعثة النصر تصل مصر تمهيداً لمواجهة حسنية أغادير

وصلت بعثة الفريق الأول لنادي النصر إلى مصر لإقامة معسكر هناك استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربي في مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجهت البعثة من مطار بنينا في بنغازي إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة، وفي تصريح لـ218 قبل سفر البعثة عبر هداف الفريق معتز المهدي عن تفاؤله الكبير بتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح المهدي أنه تعاهد رفقة زملائه على بذل أقصى ما لديهم من مجهود من أجل إسعاد جمهور الكرة الليبية بشكل عام وجمهور النصر بشكل خاص متحدين كل الظروف الصعبة التي مر بها النادي في الأيام القليلة الماضية.

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