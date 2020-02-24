بن علي يقود كروتوني للفوز على بيسكارا

قاد محترفنا الدولي أحمد بن علي فريقه كروتوني للفوز على فريق بيسكارا بأربعة أهداف لواحد في مباراة الإياب التي لعبت بين الفريقين لحساب الأسبوع الخامس والعشرين من دوري الدرجة الثانية الإيطالي .

وكان الدولي الليبي قد شارك أساسيا في المباراة وساهم بشكل مباشر في فوز فريقه الحالي على بيسكارا، حيث قدم أداء طيبا وتمكن من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والخمسين وهو الهدف الخامس لـ بن علي هذا الموسم.

وبهذا الفوز قفز كروتوني من المركز السابع إلى المركز الرابع من السيريا بي، وكان أحمد بن علي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لمدة أشهر لكنه تعافى منها وعاد إلى اللعب بشكل طبيعي.

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