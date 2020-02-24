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بن علي يقود كروتوني للفوز على بيسكارا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد محترفنا الدولي أحمد بن علي فريقه كروتوني للفوز على فريق بيسكارا بأربعة أهداف لواحد في مباراة الإياب التي لعبت بين الفريقين لحساب الأسبوع الخامس والعشرين من دوري الدرجة الثانية الإيطالي .

وكان الدولي الليبي قد شارك أساسيا في المباراة وساهم بشكل مباشر في فوز فريقه الحالي على بيسكارا، حيث قدم أداء طيبا وتمكن من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والخمسين وهو الهدف الخامس لـ بن علي هذا الموسم.

وبهذا الفوز قفز كروتوني من المركز السابع إلى المركز الرابع من السيريا بي، وكان أحمد بن علي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لمدة أشهر لكنه تعافى منها وعاد إلى اللعب بشكل طبيعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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