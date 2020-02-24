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صولة والطاهر جاهزان لمواجهة الجزيرة الأردني

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتواجد الدوليان محمد صولة وصالح الطاهر رفقة فريقهما الرفاع البحريني في العاصمة الأردنية عمان استعدادا لمواجهة فريق الجزيرة الأردني يوم غد الأربعاء في مباراة الذهاب لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

ويأتي الرفاع حاليا في المركز الثالث للمجموعة الثالثة بعد خسارته لمباراته الأولى أمام القادسية الكويتي بهدفين لواحد والتي تعرض فيها صولة إلى إصابة في العضلة الضامة.

وفي تصريحه لموقع ريميسا الرياضي قال محمد صولة إنه تعافى من الإصابة وجاهز لخوض المباراة رفقة زميله الطاهر يوم غد على ملعب عمان الدولي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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