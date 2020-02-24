صولة والطاهر جاهزان لمواجهة الجزيرة الأردني

يتواجد الدوليان محمد صولة وصالح الطاهر رفقة فريقهما الرفاع البحريني في العاصمة الأردنية عمان استعدادا لمواجهة فريق الجزيرة الأردني يوم غد الأربعاء في مباراة الذهاب لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

ويأتي الرفاع حاليا في المركز الثالث للمجموعة الثالثة بعد خسارته لمباراته الأولى أمام القادسية الكويتي بهدفين لواحد والتي تعرض فيها صولة إلى إصابة في العضلة الضامة.

وفي تصريحه لموقع ريميسا الرياضي قال محمد صولة إنه تعافى من الإصابة وجاهز لخوض المباراة رفقة زميله الطاهر يوم غد على ملعب عمان الدولي.

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