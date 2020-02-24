“هيئة الرياضة” تُشرف على ورشة حول ريادة الأعمال

بدأت يوم أمس الأحد في طرابلس المرحلة الأولى من فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بريادة الأعمال والتي تستهدف 144 شخصا من الشباب والفتيات، بإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا.

وتهدف هذه الورشة التدريبية إلى تشجيع الشباب على اقتحام سوق العمل وإقامة مشاريعهم الريادية الخاصة بهم وتعليمهم مجموعة من المهارات والخبرات التي تعينهم على ذلك.

وستستمر فعاليات الورشة في مركز ستريم لريادة الأعمال إلى يوم الأربعاء القادم، على أن تنطلق المرحلة الثانية في مدينة البيضاء المدة القادمة .

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