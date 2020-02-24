اخبار الرياضة

“هيئة الرياضة” تُشرف على ورشة حول ريادة الأعمال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت يوم أمس الأحد في طرابلس المرحلة الأولى من فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بريادة الأعمال والتي تستهدف 144 شخصا من الشباب والفتيات، بإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا.

وتهدف هذه الورشة التدريبية إلى تشجيع الشباب على اقتحام سوق العمل وإقامة مشاريعهم الريادية الخاصة بهم وتعليمهم مجموعة من المهارات والخبرات التي تعينهم على ذلك.

وستستمر فعاليات الورشة في مركز ستريم لريادة الأعمال إلى يوم الأربعاء القادم، على أن تنطلق المرحلة الثانية في مدينة البيضاء المدة القادمة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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