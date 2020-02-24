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المدى والشط يتواجهان في نهائي بطولة باني للناشئين

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتقابل فريقا المدى الرياضي ومدرسة الشط، الثلاثاء، في المباراة النهائية لبطولة محمد باني لناشئي كرة القدم والتي تقام تحت إشراف وتنظيم جمعية الوفاء الرياضية الخيرية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة .

وكان فريق المدى الرياضي قد تجاوز فريق مدرسة طرابلس في نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما فاز فريق مدرسة الشط على فريق نجوم الأندلس بهدفين لواحد ليتأهل على حسابه إلى المباراة النهائية للبطولة.

يُشار إلى أن المواجهة النهائية من بطولة محمد باني ستُلعب بين المدى والشط داخل قاعة الـ17 من فبراير في المدينة الرياضية طرابلس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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