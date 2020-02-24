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روما يعود إلى سكة الانتصارات في إيطاليا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد روما إلى سكة الانتصارات في الدوري بعدما اكتسح ضيفه ليتشي برباعية نظيفة على ملعب الأولمبيكو في الجولة الخامسة والعشرين مسجلا فوزه الأول منذ أكثر من شهر.

وسجل التركي سينغيز أوندير أول أهداف ذئاب العاصمة في الدقيقة الثالثة عشرة، ليعزز الأرميني هنريك مخيتاريان تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني واصل روما سيطرته على المباراة وأضاف الهدف الثالث عبر هدافه البوسني إيدين دزيكو في الدقيقة التاسعة والستين، قبل أن يضيف الصربي أليكسندر كولاروف الهدف الرابع للجيالوروسي في الدقيقة الثمانين.

وجعل هذا الفوز روما يتواجد في المركز الخامس باثنتين وأربعين نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن أتالانتا الرابع فيما توقف ليتشي عند خمس وعشرين نقطة في المرتبة السادسة عشرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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