منتخب الشباب يخسر أمام السنغال بثلاثية نظيفة ببطولة كأس العرب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، اليوم الإثنين، أمام نظيره السنغالي بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وتأهل منتخبنا الوطني إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد هذه الخسارة الثقيلة بحلوله في المركز الثاني في المجموعة بست نقاط، بينما تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

وسيواجه المنتخب الليبي في الدور المقبل منتخب المغرب متصدر المجموعة الثانية يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثانية ظهرا، فيما سيقابل المنتخب السنغالي نظيره البحريني ثاني المجموعة الثانية.

وكان المنتخب الوطني للشباب، قد تفوق في لقائه الأول على منتخب السودان بهدفين دون مقابل، وفاز في مباراته الثانية على منتخب الإمارات بنتيجة هدفين لهدف.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

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