مباريات الدوري العراقي دون جمهور

الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إقامة مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز دون جمهور [الحرة]

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة مباريات الدوري الممتاز من دون جمهور، ابتداء من الجولة التي تنطلق اليوم الأربعاء، وذلك بسبب فايروس كورونا والكشف عن بعض الإصابات في البلاد.

وقال المكلف بقيادة اتحاد الكرة في الفترة الحالية، أحمد عباس، في تصريحات نقلها موقع “الغد” العراقي: “الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إقامة مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز دون جمهور”.

وأوضح: “القرار جاء بتوصية من وزير الصحة، بتجنب التجمعات، وبالتالي فنحن حريصون على صحة الجماهير الرياضية واللاعبين والكوادر التدريبية والإدارية وكل ما يخص كرة القدم العراقية”.

يذكر أن مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز، ستنطلق اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في محافظة كركوك بشمال العراق.

وبهذا ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في العراق إلى 5، بعد أن تم تأكيد إصابة طالب علوم دينية إيراني يوم الاثنين يدرس في مدينة النجف.

