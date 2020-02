ريال مدريد.. زيدان غير متأكد إن كان موسم هازارد قد انتهى

لا أعرف إن كان موسمه قد انتهى و لكن أتمنى ألا يحدث ذلك [اليوم السابع]

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه غير متأكد إن كان إيدن هازارد سيلعب مجددا هذا الموسم بعد تعرضه لكسر في كاحله الأيمن.

ويواجه هازارد (29 عاما) فترة غياب طويلة بعدما أصيب خلال الهزيمة 1-صفر أمام ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وغاب اللاعب البلجيكي حوالي ثلاثة أشهر بسبب إصابة أخرى في الكاحل وكان يخوض مباراته الثانية فقط منذ العودة.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء: “لا أعرف إن كان موسمه قد انتهى. لا أعرف لكن أتمنى ألا يحدث ذلك”.

وكان ريال ينتظر من هازارد أن يتمكن من تعويض رحيل كريستيانو رونالدو بعدما انضم من تشيلسي العام الماضي مقابل 100 مليون يورو (108.68 ملايين دولار) لكن الإصابات جعلته يخوض 15 مباراة فقط وسجل هدفا واحدا.

وأضاف زيدان: “لا أعرف إن كان سيحتاج إلى جراحة. لست مختصا في ذلك. أرى أنه غير سعيد. من المهم أن يتحلى بالإيجابية لكن بكل تأكيد الأمر صعب. إنها لحظة سيئة والأمر ليس سهلا”.

