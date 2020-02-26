برشلونة يعود بالتعادل من نابولي في أبطال أوروبا

تقرير 218

استقبل نابولي على ملعبه سان باولو برشلونة ونجمه ليونيل ميسي الذي غازله جمهور البارتينوبي بالمقارنة مع نجمهم الأسطورة التاريخي دييغو مارادونا.

وترجم اللقاء بمثالية لأصحاب الدار منذ البدايات ونابولي دخل في الأجواء بعد هدف درايس ميرتينز الرائع في شباك تير شتيغن والذي أوصله ليصبح الهداف التاريخي للفريق الجنوب الإيطالي بالاشتراك مع السلوفاكي ماريك هامسيك بـ 121 هدفا.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة باستثناء فرصة المدافع كوستاس مانولاس الذي عادت به الذاكرة إلى لقاء روما التاريخي الذي أطاح بالبلوغرانا قبل موسمين .

وانطلق الشوط الثاني بشكل مغاير للفريق الكاتالوني، ميسي وفيدال وبوسكيس تكفلوا بالجزء الأول في حكاية هدف التعادل قبل التمرير إلى سيميدو الذي أهدى غريزمان هدف التعادل في الدقيقة 57 وسط صمت داخل السان باولو .

وشن نابولي غارته الأولى نحو شباك برشلونة في الثاني عن طريق المتألق لورينزو إينسيني بعد مراوغته فيدال وبيكيه سويا لكن نسي أنه أمام واحد من أفضل الحراس في الوقت الحالي، الألماني تير شتيغين أثبت بأنه عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في برشلونة بعد تصديه لهجمة عبر الإسباني خوسيه كاليخون .

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد التشيلي أرتورو فيدال بعد ارتكابه خطأ على البرتغالي ماريو روي قبل الاشتباك معه ليحسم معها صراع الذهاب وتصبح مهمة برشلونة سهلة نظريا نحو العبور إلى ربع النهائي عندما يستقبل نابولي في منتصف مارس وحينها قد تتغير كل التوقعات.

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