صراع مرتقب في “مدريد وليون” في الأبطال

تقرير 218

يتواصل صراع دوري الأبطال بقمم نارية لكن المواجهة في سانتياغو برنابيو بين ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج وضيفه مانشستر سيتي الذي يطمح لمعانقة البطولة الأغلى على صعيد الأندية، تعد الأبرز في دور الــ16.

وتأهل ريال مدريد التائه في الفترة الأخيرة بالليغا بقيادة زيدان وصيفا في دور المجموعات وهو المركز الذي يحتله في الدوري الإسباني في الوقت الحالي قبل موقعة الكلاسيكو، وسيكون المفتاح نحو التأهل لربع النهائي والخروج من الموسم بشكل يليق بمكانته قد يبدأ بمواجهة مانشستر سيتي الذي يعد واحدا من أصعب الفرق الأوروبية في السنوات الأخيرة رغم تقديمه لوجه شاحب في دوري الأبطال في كل موسم، لكن المدرب زيدان سيعاني من غياب إيدين هازارد بعد الإصابة في المباراة الأخيرة أمام ليفانتي في الليغا .

وسيكون مانشستر سيتي وصيف البريمرليغ مكتمل الصفوف بعد عودة المدافع إيمريك لابورت لخوض المباريات بعد غياب طال بداعي الإصابة كما سيكون الألماني ليروي ساني الغائب منذ بداية الموسم حاضرا في قائمة غوارديولا الذي أكد جاهزية رحيم ستيرلينغ لخوض القمة المرتقبة .

وستجلب مواجهة بطل إيطاليا بمضيفه ليون الأنظار في فرنسا، فعملاق إيطاليا يوفنتوس رحل لمواجهة ليون في مواجهة تعد سهلة على الورق للبيانكونيري إلا أن ليون قد يحمل المفاجآت رغم تراجعه في الدوري الفرنسي .

واسترجع يوفنتوس خدمات جورجيو كيليني الفترة الماضية وخلال زيارته لملعب أولمبيك ليون سيتواجد سامي خضيرة في قائمة المدرب ماوريتسيو ساري بعد غياب لأشهر عن الملاعب فيما سيعول ساري على مهارة باولو ديبالا وخبرة كرستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة الأوروبية عبر كل العصور.

وتعد المواجهات المنتظرة في الصراع الإسباني والإنجليزي الأبرز في ثمن نهائي دوري الأبطار والذي سيجلب أنظار متابعي الكرة الأوروبية في مدريد، ومهمة قد يعود يوفنتوس بها إلى إيطاليا بورقة التأهل.. فمن سيقرب فريقه لدور الثمانية بدوري الأبطال؟

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