تعرف على مواجهتي “فرسان المتوسط” بتصفيات الكان

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة المنتخب الوطني الأول في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 والتي ستحتضنها الكاميرون.

وكشفت لجنة المسابقات بالكاف أن مواجهة فرسان المتوسط في الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة أمام غينيا الإستوائية ستقام في 25 من مارس المقبل فيما ستلعب مباراة الجولة الرابعة في 29 من الشهر ذاته في غينيا الإستوائية .

وخاض المنتخب الوطني مباراتين في تصفيات الكان أمام كل من تونس وتنزانيا حيث فقد المواجهة الأولى أمام تونس وتغلب على تنزانيا بهدفين لهدف حيث يحتل المركز الثالث بــ3 نقاط بالتساوي مع تنزانيا .

ويأمل فرسان المتوسط في انتزاع ورقة العبور إلى نهائيات الكاميرون في حال تقديم نتائج إيجابية ومواصلة الانتصارات.

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