نادال يقترب من استعادة صدارة التصنيف العالمي

تغلب المصنف الثاني عالميا الإسباني رافائيل نادال على مواطنه بابلو أندوخار ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة أكابولوكو المفتوحة للتنس .

وحسم نادال المجموعة الأولى بـ6 أشواط مقابل 3، وفي المجموعة الثانية تراجع أداء أندوخار ليعطي الفرصة لنادال الذي تمكن من الفوز بــ 6 لــ 2 في المباراة التي استمرت لساعة ونصف.

ويبحث الماتادور الإسباني عن التتويج بلقب البطولة ذات الـ500 نقطة، واستعادة صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك دجوكوفيتش قبل أن يخوض بطولات إنديان ويلز وميامي للأساتذة استعدادا لبطولة رولان غاروس ثاني البطولات الكبرى كمصنف أول.

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