أخبار ليبيا24- خاص حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف موعد الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 . وسيلتقي منتخب ليبيا في الجولة الثالثة غينيا الاستوائية على أرض غينيا الاستوائية . يوم 25 مارس، فيما سيواجه في الجولة الرابعة غينيا الاستوائية في تونس يوم 29 من نفس الشهر. ويحتل المنتخب اللييي المركز الثالث في […]

