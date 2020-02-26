ختام البطولة المفتوحة للكرة الحديدية في هون

نظمت اللجنة الرياضية التابعة لنادي الإخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي في مدينة هون البطولة التنشيطية المفتوحة للكرة الحديدية للرياضيين تحت عمر ” 18 سنة ”

بإشراف من الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، تزامنا مع العطلة الشتوية للمدارس.

وكان ميدان الشهداء في وسط مدينة “هون” هو مسرح أحداث البطولة التي امتدت مجرياتها لـ3 أيام متواصلة في الفترة ما بين 23 حتى 25 من فبراير الجاري، وتبارى فيها 40 رياضيا كونوا 12 فريقا من 3 أندية هي نادي غدامس التخصصي للكرة الحديدية ونادي القلعة الرياضي ودان ونادي الإخاء هون.

وانحصرت المنافسة في هذه البطولة في تخصصين هما “الثلاثي قصير والفردي التقليدي طويل” بمتابعة ميدانية للمباريات من مدرب المنتخب الليبي للناشئين “بشير محمد” كما شهدت هذه النسخة مشاركة مميزة وإيجابية لنادي القلعة من ودان في أول ظهور رسمي للاعبي النادي في هذه الرياضة.

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