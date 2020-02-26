اخبار الرياضة

ختام البطولة المفتوحة للكرة الحديدية في هون

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت اللجنة الرياضية التابعة لنادي الإخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي في مدينة هون البطولة التنشيطية المفتوحة للكرة الحديدية للرياضيين تحت عمر ” 18 سنة ”

بإشراف من الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، تزامنا مع العطلة الشتوية للمدارس.

وكان ميدان الشهداء في وسط مدينة “هون” هو مسرح أحداث البطولة التي امتدت مجرياتها لـ3 أيام متواصلة في الفترة ما بين 23 حتى 25 من فبراير الجاري، وتبارى فيها 40 رياضيا كونوا 12 فريقا من 3 أندية هي نادي غدامس التخصصي للكرة الحديدية ونادي القلعة الرياضي ودان ونادي الإخاء هون.

وانحصرت المنافسة في هذه البطولة في تخصصين هما “الثلاثي قصير والفردي التقليدي طويل” بمتابعة ميدانية للمباريات من مدرب المنتخب الليبي للناشئين “بشير محمد” كما شهدت هذه النسخة مشاركة مميزة وإيجابية لنادي القلعة من ودان في أول ظهور رسمي للاعبي النادي في هذه الرياضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك