بحضور “الطاهر وصولة” الرفاع يهزم الجزيرة

تمكن فريق الرفاع البحريني الذي يضم محترفينا محمد صولة وصالح الطاهر من الفوز على فريق الجزيرة الأردني بهدفين لصفر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب عمان الدولي لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان الطاهر قد شارك أساسيا، أما صولة فقد دخل بديلا في الدقائق الــ 20 الأخيرة من الشوط الثاني، وتمكن من تأكيد فوز فريقه وقتل المباراة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحصد الرفاع بذلك النقاط الثلاث ويتساوى مع كل من القادسية الكويتي وظفار العماني، فيما بقي الجزيرة الأردني في آخر الترتيب للمجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية.

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