الزمالك المصري.. يعتزم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية اعتراضا على العقوبات

الزمالك سيطالبون بإلغاء قرار اتحاد الكرة وأحقية إعادة مباراة القمة

قرر مجلس إدارة الزمالك المصري التحرك ضد العقوبات الصادرة من قبل اتحاد الكرة المصري، بسبب اعتباره منسحبا أمام الأهلي، في مباراة ضمن الدوري كانت مقررة الاثنين الماضي.

وكان اتحاد الكرة قد اعتبر الزمالك منسحبا أمام الأهلي، وقرر احتساب نتيجة المواجهة 2-0 لمصلحة الأهلي، إضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية من “الأبيض”، وغرامة 200 ألف جنيه.

وكشف مصدر لموقع “إرم نيوز”، أن مرتضى منصور رئيس النادي “الأبيض” أصدر تعليماته بتجهيز ملف شامل، يشرح موقف الزمالك وتفسير أسباب عدم حضوره مباراة الأهلي، مشيرا إلى أن هذا الملف سيحتوي على وثائق بالصور والفيديو، تبرر غياب الفريق عن ملعب المبارة بصورة غير متعمدة.

وأوضحت المصادر، أن الزمالك سيكلف نصر عزام المحامي، بتولي هذا الملف أمام المحكمة الرياضية الدولية، لاسترداد حقوق النادي وعدم احتساب النتيجة لصالح الأهلي، كما قرر اتحاد الكرة.

وأشارت إلى أن مسؤولي الزمالك سيطالبون بإلغاء قرار اتحاد الكرة وأحقية إعادة مباراة القمة، على أن يتحدد لها موعد جديد، بحسبما ترى لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري.

وكان الزمالك قد قرر الدفع بالناشئين في مباراة القمة أمام الأهلي، وتحركت الحافلة بالفعل تجاه استاد القاهرة، إلا أن مسؤولي الأبيض ادعوا تعطل الحافلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

واعتبرت إدارة المسابقات فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وعملا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

ولم يصل الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي مساء الاثنين الماضي، لخوض مباراته أمام الأهلي، مؤكدا أن هناك ظروفا قاهرة تسببت في هذا الأمر، وهو ما لم يقتنع به الاتحاد المصري.

ويتحضر الزمالك خلال الفترة الحالية، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

