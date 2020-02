الجزائر.. 3 مدربين بالدوري الجزائري يغادرون مناصبهم في يوم واحد

فسخ عقد بلال دزيري مدرب الفريق بالتراضي [الخبر]

غادر ثلاثة مدربين بالدوري الجزائري لكرة القدم مناصبهم لأسباب مختلفة الأربعاء.

وأعلنت إدارة نادي اتحاد الجزائر (حامل اللقب) فسخ عقد بلال دزيري مدرب الفريق بالتراضي، موضحة بأن دزيري هو من أصر على المغادرة.

كان دزيري، أعلن قبل نحو أسبوعين استقالته من تدريب اتحاد الجزائر، لكنه اضطر للعدول عن قراره بعد إلحاح المالك الجديد للنادي شركة “سير بور”.

وتراجعت نتائج اتحاد الجزائر بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، حيث جمع الفريق نقطة واحدة في مبارياته الخمسة الأخيرة ليتراجع للمركز التاسع بترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

من جهته، أعلن عز الدين آيت جودي، استقالته من تدريب فريق نصر حسين داي متذيل الدوري، بحجة غياب الدعم من قبل إدارة النادي.

وتولى آيت جودي، تدريب الفريق منتصف كانون ثان/يناير الماضي، بعدما حل بديلا للخضر عجالي، الذي عوض بدوره رزقي رمان المقال.

واستقال آيت جودي، من الجهاز الفني لنادي جمعية أمل عين مليلة في كانون أول/ديسمبر .2019

وقرر نادي شباب أهلي برج بوعريريج اليوم أيضا الانفصال عن مدربه التونسي معز بوعكاز، على خلفية سوء النتائج.

وحقق أهلي برج بوعريريج فوزا واحدا في الجولات الأربع الأخيرة بالدوري، لكنه بلغ دور الثمانية لكأس الجزائر.

وتولى بوعكاز تدريب الفريق بعد استقالة الفرنسي فرانك دوما، من منصبه مطلع الشهر الماضي.

