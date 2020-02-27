السيتي يقلب الطاولة على الريال في دوري الأبطال

تقرير 218

في مباراة تابعها الملايين حول العالم لأن أحد طرفيها الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا والآخر من أكثر الفرق المتكاملة في الوقت الحالي وبطل البريميرليغ في آخر نسختين، أسالت موقعة البرنابيو بين ريال مدريد ومانشستر سيتي الكثير من الحبر قبل انطلاقها وأوفت بوعودها على أرضية الملاعب.

صراع زيدان وغورديولا يتكرر من جديد، حيث شهد الشوط الأول تساويا في الفرص ولولا رعونة فينسيوس لافتتح الريال النتيجة مبكرا وفي الجهة المقابلة كان كورتوا حاسما أمام مرمى الملكي لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

وانطلقت الحصة الثانية بأفضلية لأصحاب الأرض، إذ كان نتاج سيطرة الريال هدفا لإيسكو في الدقيقة الستين وفي الوقت الذي ظهرت فيه أفضلية جاءت تغيرات غوارديولا بإقحام رحيم سترلينغ لتتغير بعدها المجريات ليتمكن خيسوس من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وبعدها بخمس دقائق توغل رحيم من الجهة اليمنى وتعرض لعرقلة من كرفخال وحكم المباراة لم يتردد بمنح السيتزن ركلة جزاء تقدم لها كيفين دي بروين وأسكنها شباك مواطنه كورتوا بكل هدوء ليمنح السيتي التقدم.

محاولات الضيوف لم تهدأ بعدها وكان رياض محرز قريبا من إضافة الهدف الثالث لكن دفاع المرينغي كان حاضرا، ولأن المصائب لا تأتي فرادى تعرض قائد ريال مدريد سيرجو راموس للطرد بعد عرقلة جبريل خيسيوس على مشارف منطقة الجزاء وسيغيب راموس عن مباراة الإياب التي سيحتضنها ملعب الاتحاد في مانشستر سيتي.

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