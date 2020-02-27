ليون يتفوق على اليوفي في دوري الأبطال

تقرير 218

على أرضية غروباما ستاديوم في فرنسا سارت قمة يوفنتوس وليون كما كان متوقعا، حيث بادر الضيوف بتهديد مرمى ليون مبكرا بعد أن توغل الدون كرستيانو رونالدو ومرر كرة عرضية لم يحسن كودرادو التعامل معها.

وجاء بعدها رد الضيوف من كرة ركنية لكن العارضة كانت سدا منيعا لليوفي، ليكثف بعدها أصحاب الأرض هجماتهم ويتمكنوا من افتتاح النتيجة في الدقيقة الحادية والثلاثين عن طريق لوكاس توزارت.

وبعد الهدف بعشر دقائق كاد ليون أن يضاعف النتيجة وكرة جوناثان ايكوني تعلو مرمى اليوفي ليعود اللاعب نفسه في هجمة أخرى وأيضا لم تكن متقنة لتعلو مرمى تشيزني ولينتهي إثرها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد اليوفي لتهديد مرمى ليون، وديبالا كان قريبا جدا من معادلة النتيجة لكن تسديدته جانبت المرمى ليحاول البيانكونيري من جديد وديالا يتوغل من الجهة اليسرى ويمرر الكرة لهيغوايين والأخير يخطئ مكان المرمى.

وبذلك، انتهت المباراة بفوز ليون بهدف دون رد وليتأجل الحسم إلى موقعة اليانز ستاديوم في تورينو فيوفي. ساري لديه الكثير ليكتبه هناك، وورقة التأهل لن تكون سهلة على ليون.

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