المنتخب الوطني يلاقي المغرب في ربع نهائي كأس العرب

يخوض منتخبنا الوطني تحت سن 20 عاماً اليوم مباراة ربع نهائي كأس العرب أمام المنتخب المغربي على استاد الأمير تركي بن عبد العزيز في نادي الرياض.

وكان منتخبنا بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة كثاني عن المجموعة الرابعة بعد أن جمع ست نقاط من فوزين على السودان والأمارات وخسارة أمام السنغال ضيف البطولة ومتصدر المجموعة، بينما تأهل المغرب كأول عن المجموعة الثانية.

وليس أمام المنتخب الوطني سوى الفوز من أجل الوصول إلى نصف النهائي، فنظام البطولة لا يسمح بالذهاب والإياب إنما مباراة واحدة فاصلة .

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