اخبار الرياضة

المنتخب الوطني يلاقي المغرب في ربع نهائي كأس العرب

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض منتخبنا الوطني تحت سن 20 عاماً اليوم مباراة ربع نهائي كأس العرب أمام المنتخب المغربي على استاد الأمير تركي بن عبد العزيز في نادي الرياض.

وكان منتخبنا بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة كثاني عن المجموعة الرابعة بعد أن جمع ست نقاط من فوزين على السودان والأمارات وخسارة أمام السنغال ضيف البطولة ومتصدر المجموعة، بينما تأهل المغرب كأول عن المجموعة الثانية.

وليس أمام المنتخب الوطني سوى الفوز من أجل الوصول إلى نصف النهائي، فنظام البطولة لا يسمح بالذهاب والإياب إنما مباراة واحدة فاصلة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك