الاتحاد المصري يمنح الأهلي نقاط الديربي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري والتي حضر فيها الأهلي وغاب الزمالك.

وقرر الاتحاد المصري اعتماد قرار لجنة المسابقات وهو اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة بهدفين دون رد، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية الموسم.

وكان الزمالك قد طلب من اتحاد الكرة تأجيل الديربي بسبب ارتباطه بمواجهة الترجي يوم الجمعة لحساب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن طلبهم قوبل بالرفض ليغيب الزمالك بعدها عن المباراة التي تأجلت لساعة من الزمن بعدما أعلنت إدارة النادي الابيض عن تعطل حافلة الفريق.

لكن حكم المباراة أطلق بعدها صافرته بحضور لاعبي الأهلي فقط لتتخذ لجنة المسابقات الإجرءات اللازمة ولتمنح الأهلي نقاط المباراة وتسحب ثلاث نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا.

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