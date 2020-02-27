الإصابة تُبعد مهاجم بايرن ميونخ عن الملاعب

تعرض مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكسر بمفصل الركبة اليسرى في مباراة فريقه مع تشيلسي ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الرسمي للنادي البافاري إن ليفاندوفسكي خضع لفحص متعمق من قبل طبيب الفريق عقب عودته من لندن، وأوضح أن رجل ليفاندوفسكي اليسرى ستكون حبيسة الجبص لمدة 10 أيام، وستبدأ التدريبات العلاجية بعد إزالة الجبص، تمهيدا للعودة إلى الملاعب.

وأشار بيان النادي إلى أن غياب المهاجم البولندي سيستمر لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع، مما يعني غيابه عن لقاء الإياب مع تشيلسي في 19 مارس المقبل وسيكون جاهزا للدور ربع النهائي في حال تأهل البايرن.

يذكر أن الفريق البافاري قد حقق فوزا مهما بثلاثية نظيفة على حساب تشيلسي في الستامفورد بريدج ليضع بالتالي قدما في دور الثمانية.

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