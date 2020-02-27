“شارابوفا” تختتم مسيرتها بكلمات مؤثرة لعشاق “التنس”

أعلنت اللاعبة الروسية ونجمة كرة المضرب ماريا شاربوفا اعتزالها رسميا اللعبة عبر تغريدة لها على تويتر.

وكتبت شاربوفا “كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنت طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرت فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني، يا كرة المضرب، وداعا”.

وبهذه الكلمات اختتمت البطلة الروسية مسيرتها الرياضية والتي توجت فيها بخمسة ألقاب غراند سلام إضافة لتتويجها بـ 36 لقبا خلال جولات رابطة محترفات كرة التنس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية