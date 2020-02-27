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أنس جابر تطيح ببيلسكوفا من الدور الثمن النهائي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهلت البطلة التونسية أنس جابر إلى الدور ربع النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس بعدما تجاوزت التشيكية كارولينا بيلسكوفا

واستطاعت النجمة التونسية الإطاحة بالمصنفة الثالثة عالميا وحاملة لقب البطولة 2017 بيلسكوفا، وإقصاءها من الدور رب النهائي للبطولة في نسختها الثامنة عشر.

وجاء فوز أنس في الدور الثالث بمجموعتين لمجموعة واحدة بعد أن استطاعت حسم الشوط الأول بنتيجة ستة لأربعة ومن ثم عادت بيلسكوفا وحسمت الشوط الثاني بنتيجة ستة لثلاثة لتعود أنس وتحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة ستة لثلاثة.

واستمرت المباراة لساعة و48 دقيقة، وانتهت بفوز ثأرت به الجابر من التشيكية التي هزمتها في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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