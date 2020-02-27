سيطرة ليبية على بطولة جربة الودية لكرة القدم

امتد النشاط والمشاركة الليبية إلى جربة التي احتضنت بطولة “الرياضة تجمعنا ولاتفرقنا” لكرة القدم في الفئات العمرية بنسختها الثالثة .

وشارك في البطولة عدة فرق ليبية بالفئات الثلاثة براعم وأشبال وناشئين، وهي الكواكب وجمعية سيناون من الجنوب وشباب الغار صياد والقمة وامل ليبيا وصقور لعلالقة.

وتوج صقور لعلالقة على حساب شباب الغار في فئة البراعم، فيما توج أمل ليبيا بكأس الناشئين على حساب القمة، أما كأس الأشبال فقد توج بها صقور لعلالقة على حساب أمل ليبيا.

وعلى صعيد الجوائز الفردية تحصل صدام الهوش على أفضل حارس مرمى، وعبدالرحمن النايلي على أفضل لاعب في فئة الناشئين، وفي فئة البراعم تحصل سند العكاري وسند الجبو على أفضل لاعب، أما في فئة الأشبال فقد تحصل سند عبدالله على أفضل مهاجم ومحمد مفتاح على أفضل حارس في البطولة.

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