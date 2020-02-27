طرابلس.. بطولة باني التنشيطية تصل محطتها الأخيرة

اختتمت في طرابلس بطولة دوري الراحل “محمد باني” لكرة القدم لمدارس الناشئين والتي تولت تنظيمها جمعية الوفاء الرياضية الخيرية تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وتوج فريق مدرسة المدى الرياضي بكأس البطولة عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق مدرسة نادي الشط بأربعة أهداف لهدفين .وسجل أهداف الفريق البطل كل من اللاعبين رائف الشبلي هدف وأنس أنوير (ثلاثية) بينما أحرز “معاذ شعيب” هدفي الشط.

وقد شهد حفل الاختتام حضور عدة شخصيات رياضية بارزة كان في مقدمتها رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة والذي سلم كأس البطولة والقلائد الذهبية لفريق مدرسة المدى الرياضي، فيما نال لاعبو فريق الشط كأس الترتيب الثاني والقلائد الفضية.

كما حاز حسن شكري من الشط على جائزة أفضل لاعب ونضال المدني من المدى على جائزة أفضل حارس ونجوم الأندلس على جائزة أفضل فريق. واستحق فريق مدرسة زوارة جائزة الفريق المميز وحاز كذلك إداريو مدرسة زوارة زياد الفنطازي على جائزة أفضل إداري بالبطولة .

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